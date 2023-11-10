Возможно ли еще потепление в ноябре, какой погоды ждать украинцам, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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"Может превысить климатическую норму"

Синоптик заметила, что с теплом до +20 градусов уже начинаем прощаться, ведь все-таки ноябрь. К счастью, погода нас порадовала на протяжении осенних месяцев. Температура воздуха часто превышала климатическую норму.

По некоторым расчетам и ноябрь может превысить климатическую норму. По крайней мере, мы видим, что первая декада уже выходит выше нормы. Но даже на Юге в конце недели до +17. А +20 уже вряд ли будет,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Заметила, что ноябрь – переходный месяц от осени к зиме. Так что синоптические процессы очень динамичны. Кстати, важно, когда произойдет переход через 0 градусов.

Ведь даже от десятой части градуса может зависеть, дождь пойдет или снег,

– отметила синоптик.

Добавила, что согласно предварительным расчетам, со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться. Определенные изменения ожидаются уже 13 – 14 ноября. Возможна перестройка синоптических процессов.