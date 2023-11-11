Яка буде погода в другій половині місяця, чи чекати сильних морозів, раніше спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Коли в Україні прогнозують мороз
Кібальчич писав, що у другій декаді листопада середня температура залишиться високою навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.
Опади очікуються переважно у вигляді дощу. Випадатимуть у більшості областей, у зокрема, й на Півдні, де тривалий час спостерігалася посуха.
Формування першого снігового покриву на цей період не очікується (за винятком високогірних районів Карпат,
– зазначив синоптик.
Додав, що після 20 листопада різких змін у характері атмосферної циркуляції не передбачається. Тож температура буде вища за норму в більшості областей України. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, подекуди з мокрим снігом. Втім, формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах малоймовірне.
Стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів у бік зниження не станеться, навіть у північних областях та Карпатах. Але короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до -7...-2 градусів можливі тільки у другій половині місяця,
– підсумував Кібальчич.
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