Яка буде погода в другій половині місяця, чи чекати сильних морозів, раніше спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли в Україні прогнозують мороз

Кібальчич писав, що у другій декаді листопада середня температура залишиться високою навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

Опади очікуються переважно у вигляді дощу. Випадатимуть у більшості областей, у зокрема, й на Півдні, де тривалий час спостерігалася посуха.

Формування першого снігового покриву на цей період не очікується (за винятком високогірних районів Карпат,

– зазначив синоптик.

Додав, що після 20 листопада різких змін у характері атмосферної циркуляції не передбачається. Тож температура буде вища за норму в більшості областей України. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, подекуди з мокрим снігом. Втім, формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах малоймовірне.

Стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів у бік зниження не станеться, навіть у північних областях та Карпатах. Але короткочасні похолодання зі зниженням нічної температури до -7...-2 градусів можливі тільки у другій половині місяця,

– підсумував Кібальчич.

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Цікаво! Синоптик прогнозував, що в середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах 4 – 10 тепла, що вище за норму на 1 – 3,5 градуса. Сумарна кількість опадів, ймовірно, становитиме 100 – 150% від норми. До речі, у зв'язку з переважанням теплої погоди, в окремі дні подекуди в Україні можливі грози. Також часто спостерігатимуться тумани.