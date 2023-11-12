В большинстве областей Украины в течение дня будет облачно с прояснениями. Средняя дневная температура составит +7…+9.

Обратите внимание На высокогорье Карпат температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза

Теплее всего будет на Одесщине и во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют +12...+14 градусов. Небольшие осадки обещают фактически в каждой области Украины. Поэтому, когда выйдете из дома, не забывайте прихватить с собой зонт.

Средняя ночная температура составит +6…+4 градуса. Существенные осадки не прогнозируют.

Средняя скорость ветра в понедельник, 13 ноября, составит 7 – 12 метров в секунду.

Погода в областных центрах

Киев +7...+9

Ужгород +6...+8

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +7...+9

Тернополь +7...+9

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +12...+14

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +12...+14

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +8...+10

Чернигов +6...+8

Сумы +6...+8

Полтава +7...+9

Днепр +8...+10

Запорожье +8...+10

Донецк +8...+10

Луганск +8...+10

Харьков +7...+9



Прогноз погоды в Украине на понедельник, 13 ноября / Укргидрометцентр

