На следующей неделе снег уже может пойти в большинстве областей. Об этом свидетельствуют данные на картах Укргидрометцентра, пишет 24 Канал.

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Когда в ноябре будет снег

Вероятно, уже в четверг, 16 ноября, почти по всей Украине будет идти снег. Пока его не прогнозируют только на Юге, Буковине и Закарпатье. Впрочем, снежного покрова еще возможно не будет. Снова ожидаются дожди.

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Ориентировочный прогноз погоды на 16 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток. Отметили, что 12 – 14 ноября в Украине пройдут дожди.

"12 ноября в центральных и северных областях, ночью в южной части значительные. 13 – 14 ноября ночью на Западе и Севере с мокрым снегом. Днем 13 ноября в большинстве областей временное прекращение осадков", – предупредили синоптики.

Добавили, что в воскресенье ночью и днем в западных и северных областях 2 – 9 градусов тепла. На остальной территории ночью 6 – 11 градусов, днем 10 – 15 градусов.

13 – 14 ноября понижение температуры на 4 – 6 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Также писали, что в воскресенье – вторник порывы ветра в Украине будут достигать 15 – 22 метров в секунду. Впрочем, 12 ноября в южной, восточной и центральных областях где-то 25 – 30.

Кстати, также в Карпатах пойдет снег. Кое-где ожидаются метели и порывы ветра 15 – 22 метра в секунду.

13 – 14 ноября 25 – 30 метров в секунду. На дорогах кое-где гололедица; температура ночью и днем от 3 мороза до 3 тепла (12 ноября ночью до 5 мороза),

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра