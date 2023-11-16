Перші натяки на зиму Україну відчує вже від сьогодні, 16 листопада. Водночас опадів не буде, лише вдень у західних областях. А ось з 19 листопада синоптики прогнозують суттєве похолодання.

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Зокрема, в суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром. У неділю на півдні, в центрі та на сході очікують сильні дощі та рвучкий вітер. Далі – детальніше про зміну погоди.

Якою буде погода до кінця тижня

16 листопада – температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +6…+11. У північних та західних областях вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

Вітер північний/північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у південних та західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 16 листопада / Скриншот

17 листопада – у центральних та південних областях без істотних опадів. В інших регіонах пройдуть дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-3 градусів, вдень +2...+8.

Прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот

18 листопада – вночі істотних опадів не очікують, а ось вдень – опади можливі у південних, західних і північних областях. У Карпатах та на Прикарпатті – сніг, мокрий сніг.

Температура повітря вночі +2...-3 градусів, вдень +3...+8, у Криму до +12 градусів.



Прогноз погоди на суботу, 18 листопада / Скриншот

19 листопада – у південних та східних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Вітер північний / північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, на Півдні окремі пориви, 15 – 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3...-2 градусів, вдень +2...+7.

Прогноз погоди на 19 листопада / Скриншот

Скоро погода стане морозною

Тож, згідно з даними Укргідрометцентру, скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни накриють дощі, подекуди зі снігом.

До слова, раніше ми писали, що в грудні буде доволі-таки тепла, як для зими, погода. А вже у середині місяця можливе різке похолодання з морозами до 15 градусів.