Перші натяки на зиму Україну відчує вже від сьогодні, 16 листопада. Водночас опадів не буде, лише вдень у західних областях. А ось з 19 листопада синоптики прогнозують суттєве похолодання.
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Зокрема, в суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром. У неділю на півдні, в центрі та на сході очікують сильні дощі та рвучкий вітер. Далі – детальніше про зміну погоди.
Якою буде погода до кінця тижня
- 16 листопада – температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +6…+11. У північних та західних областях вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8.
Вітер північний/північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у південних та західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 16 листопада / Скриншот
- 17 листопада – у центральних та південних областях без істотних опадів. В інших регіонах пройдуть дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-3 градусів, вдень +2...+8.
Прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот
- 18 листопада – вночі істотних опадів не очікують, а ось вдень – опади можливі у південних, західних і північних областях. У Карпатах та на Прикарпатті – сніг, мокрий сніг.
Температура повітря вночі +2...-3 градусів, вдень +3...+8, у Криму до +12 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 18 листопада / Скриншот
- 19 листопада – у південних та східних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Вітер північний / північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, на Півдні окремі пориви, 15 – 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3...-2 градусів, вдень +2...+7.
Прогноз погоди на 19 листопада / Скриншот
Скоро погода стане морозною
Тож, згідно з даними Укргідрометцентру, скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни накриють дощі, подекуди зі снігом.
До слова, раніше ми писали, що в грудні буде доволі-таки тепла, як для зими, погода. А вже у середині місяця можливе різке похолодання з морозами до 15 градусів.