Синоптики рассказали, какова погода в Украине 16 ноября.
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Прогноз погоды 16 ноября
Ночью в Украине прогнозируют небольшие дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Днем осадки прогнозируются только на северо-востоке.
Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем на Правобережье местами возможны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем будет составлять 2 – 7 градусов тепла; в южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов. В Карпатах ночью выпадет небольшой мокрый снег, однако днем осадки не прогнозируются - температура ночью и днем около 0 градусов.
Прогноз погоды по Киевской области
Жителям столицы без зонтика лучше не выходить – ожидается небольшой дождь. А в области даже выпадет мокрый снег.
Температура по области ночью и днем составит 2-7 градусов тепла, днем прогнозируют отдельные порывы ветра 15-18 м/с. В Киеве же ночью и днем 5 – 7 градусов тепла.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +4...+6
- Ужгород +6...+8
- Львов +4...+6
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +4...+6
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +3...+5
- Винница +4...+6
- Одесса +10...+12
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +4...+6
- Сумы +4...+6
- Полтава +6...+8
- Днепр +6...+8
- Запорожье +9...+11
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+10
- Харьков +6...+8