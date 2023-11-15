Синоптики рассказали, какова погода в Украине 16 ноября.

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Прогноз погоды 16 ноября

Ночью в Украине прогнозируют небольшие дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Днем осадки прогнозируются только на северо-востоке.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем на Правобережье местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем будет составлять 2 – 7 градусов тепла; в южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов. В Карпатах ночью выпадет небольшой мокрый снег, однако днем осадки не прогнозируются - температура ночью и днем около 0 градусов.

Прогноз погоды по Киевской области

Жителям столицы без зонтика лучше не выходить – ожидается небольшой дождь. А в области даже выпадет мокрый снег.

Температура по области ночью и днем составит 2-7 градусов тепла, днем прогнозируют отдельные порывы ветра 15-18 м/с. В Киеве же ночью и днем 5 – 7 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +6...+8
  • Львов +4...+6
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +3...+5
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +4...+6
  • Луцк +3...+5
  • Ровно +3...+5
  • Житомир +3...+5
  • Винница +4...+6
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +6...+8
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +9...+11
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +7...+10
  • Харьков +6...+8

Погода в Украине 16 ноября