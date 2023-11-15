Синоптики рассказали, какова погода в Украине 16 ноября.

Смотрите также В Украине похолодает: ударят ли морозы на этой неделе

Прогноз погоды 16 ноября

Ночью в Украине прогнозируют небольшие дожди, в западных и северных областях с мокрым снегом. Днем осадки прогнозируются только на северо-востоке.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с. Однако днем на Правобережье местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем будет составлять 2 – 7 градусов тепла; в южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 7 – 12 градусов. В Карпатах ночью выпадет небольшой мокрый снег, однако днем осадки не прогнозируются - температура ночью и днем около 0 градусов.

Прогноз погоды по Киевской области

Жителям столицы без зонтика лучше не выходить – ожидается небольшой дождь. А в области даже выпадет мокрый снег.

Температура по области ночью и днем составит 2-7 градусов тепла, днем прогнозируют отдельные порывы ветра 15-18 м/с. В Киеве же ночью и днем 5 – 7 градусов тепла.

Температура воздуха в областных центрах