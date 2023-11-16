В Украине ожидают первый снег и снижение температуры. Спасатели предупредили об опасности непогоды.

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Возможно гололед

В западных, Житомирской и Винницкой областях 18 ноября возможно образование снежного покрова до 5-10 сантиметров, а в Прикарпатье местами до 20 сантиметров.

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устилать землю на 10-15 сантиметров.

На дорогах возможна гололедица.

Нужно убедиться, что автомобиль готов к зимнему сезону.

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