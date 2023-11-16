В Украине ожидают первый снег и снижение температуры. Спасатели предупредили об опасности непогоды.
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Возможно гололед
В западных, Житомирской и Винницкой областях 18 ноября возможно образование снежного покрова до 5-10 сантиметров, а в Прикарпатье местами до 20 сантиметров.
20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях снег может устилать землю на 10-15 сантиметров.
На дорогах возможна гололедица.
Нужно убедиться, что автомобиль готов к зимнему сезону.
Синоптикиня предупредила об ухудшении погоды
- До зимы осталось уже не так много. После продолжительного периода тепла все же пришло похолодание. Кроме того, снова начались дожди, а в Карпатах выпал снег. Какая будет погода в ближайшие дни, рассказала синоптикиня Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что дожди будут идти почти всю неделю.
- В ближайшие несколько дней территория Украины преимущественно будет в поле пониженного давления. Соответственно, будет дождь почти всю неделю. Конечно же, с перерывами: где-то в ночные, а кое-где в дневные часы.
- Синоптикиня уточнила, что в большинстве своем это будут фронтальные системы с запада и с юго-запада. К примеру, 15 – 16 ноября над Юго-Востоком нашего страны даже может образоваться циклон. Пока будут преимущественно осадки в виде дождя.