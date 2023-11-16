Погода постепенно становится классической для ноября. В ряде областей будет дождь, на Западе Украины прогнозируют дождь с мокрым снегом. Но пока синоптики не предупреждают о значительных морозах ни днем, ни ночью, так что вечер пятницы можно провести вне дома, главное одеться потеплее и взять зонтик.

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Какая будет погода в Украине 17 ноября

В пятницу 17 ноября облачно с прояснениями. В западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Днем на западе страны умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В южных областях и на Закарпатье +4...+9 градусов, на юге Одесской области до +13 градусов. В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 градусов.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура по области ночью от +3 до -2 градусов, днем 0...+5 градусов. В Киеве ночью около нуля, днем +2...+4 градуса.

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Погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +6...+8

Львов +3...+5

Ивано-Франковск +4...+6

Тернополь +2...+4

Черновцы +4...+6

Хмельницкий +3...+5

Луцк +2...+4

Ровно +2...+4

Житомир +2...+4

Винница +2...+4

Одесса +10...+12

Николаев +6...+8

Херсон +6...+8

Симферополь +9...+11

Кропивницкий +4...+6

Черкассы +2...+4

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +3...+5

Днепр +5...+7

Запорожье +6...+8

Донецк +4...+6

Луганск +4...+6

Харьков +2...+4



Прогноз погоды в Украине на 17 ноября / Укргидрометцентр