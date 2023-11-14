Какая будет погода в ближайшие дни, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что дожди будут идти почти всю неделю.
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Мокрый снег будет идти и днем
В ближайшие несколько дней территория Украины в основном будет в поле пониженного давления. Соответственно, будет дождь почти всю неделю. Конечно же, с перерывами: где-то в ночные, а кое-где в дневные часы.
Синоптик уточнила, что в большинстве своем это будут фронтальные системы с запада и с юго-запада. К примеру, 15 – 16 ноября над Юго-Востком нашей страны даже может образоваться циклон. Пока будут преимущественно осадки в виде дождя.
Но в ночь на 16 и также 17 числа уже могут быть именно в ночные часы осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом. 17-го даже есть вероятность того, что и в дневные часы может прорываться мокрый снег, то есть осадки смешанной фазы, как мы ее называем,
– отметила Птуха.
В то же время подчеркнула, что рассчитывать на какие-либо долговременные образования снежного покрова пока не стоит. Из-за преимущественно плюсовых температур он будет быстро таять.
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Ориентировочный прогноз погоды на 17 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра
Подробный прогноз на 17 – 19 ноября
- В Укргидрометцентре отметили, что в следующие 3 дня в большинстве областей пройдут небольшие и умеренные дожди. 16 ноября у западных и северных, 17-го на Левобережье и Западе – с мокрым снегом.
- Ночью среда еще 4 – 10 тепла, днем до +12 градусов.
- В четверг и пятницу, постепенное понижение температуры ночью до 3 тепла 2 мороза. Днем уже 0 – 7 градусов.
- К слову, в Карпатах 15 ноября ожидается мокрый снег и дождь. Температура в течение суток от 1 мороза до 4 тепла. 16 – 17 ноября временами снег при температуре 1 – 6 градусов мороза.