Небо над Украиной будет пасмурным, хотя солнечные лучи время от времени будут пробиваться через занавес облаков. Кроме того, по всей территории страны ожидаются осадки.
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Какая будет погода в Украине
Ночью в юго-восточных, Харьковской и Сумской областях, днем в западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и в Крыму умеренный дождь. Однако осадки пройдут и на остальной территории, однако дождь будет небольшим.
Ветер юго-западный. На Правобережье он будет переходить на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +4...+9 градусов, в южной части +6...+11. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, в Крыму до +16.
В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от -1 до +4.
Какая будет погода в столице и области
В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Временами небольшой дождь.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12. В Киеве же немного теплее: ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11.
Погода в областных центрах
- Киев +9...+11
- Ужгород +10...+12
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +10...+12
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +9...+11
- Винница +9...+11
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +10...+12
- Черкассы +10...+12
- Чернигов +9...+11
- Сумы +9...+11
- Полтава +9...+11
- Днепр +9...+11
- Запорожье +10...+12
- Донецк +10...+12
- Луганск +8...+10
- Харьков +9...+11
Погода на 15 ноября / Укргидрометцентр
Предупреждение о гидрологических явлениях
15-16 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды над уровнями на 0,3 - 1,5 метра, без негативных последствий. В нижнем течении реки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра с начальным выходом воды на пойму. Уровень опасности – желтый