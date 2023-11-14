Небо над Украиной будет пасмурным, хотя солнечные лучи время от времени будут пробиваться через занавес облаков. Кроме того, по всей территории страны ожидаются осадки.

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Какая будет погода в Украине

Ночью в юго-восточных, Харьковской и Сумской областях, днем в западных, Житомирской, Винницкой, южных областях и в Крыму умеренный дождь. Однако осадки пройдут и на остальной территории, однако дождь будет небольшим.

Ветер юго-западный. На Правобережье он будет переходить на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +4...+9 градусов, в южной части +6...+11. Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, в Крыму до +16.

В Карпатах синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от -1 до +4.

Какая будет погода в столице и области

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Временами небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура в Киевской области ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12. В Киеве же немного теплее: ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11.

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +10...+12

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +10...+12

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +9...+11

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +10...+12

Черкассы +10...+12

Чернигов +9...+11

Сумы +9...+11

Полтава +9...+11

Днепр +9...+11

Запорожье +10...+12

Донецк +10...+12

Луганск +8...+10

Харьков +9...+11



Погода на 15 ноября / Укргидрометцентр

Предупреждение о гидрологических явлениях

15-16 ноября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды над уровнями на 0,3 - 1,5 метра, без негативных последствий. В нижнем течении реки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра с начальным выходом воды на пойму. Уровень опасности – желтый