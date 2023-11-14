Небо над Україною буде похмурим, хоча сонячні промені час від часу будуть пробиватися через завісу хмар. Крім цього, по всій території країни очікуються опади.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у південно – східних, Харківській та Сумській областях, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ. Однак опади пройдуть і на решті території, проте там дощ буде невеликим.
Вітер південно – західний. На Правобережжі він переходитиме на північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі +4...+9 градусів, у південній частині +6...+11. Натомість вдень повітря прогріється до +7...+12 градусів, в Криму до +16.
В Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень від -1 градусу до +4.
Якою буде погода в столиці та області
У Києві та області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Часом невеликий дощ.
Вітер південно – західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12. Натомість у Києві трохи тепліше: вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11.
Погода в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +10...+12
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +9...+11
- Вінниця +9...+11
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +10...+12
- Черкаси +10...+12
- Чернігів +9...+11
- Суми +9...+11
- Полтава +9...+11
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +10...+12
- Луганськ +8...+10
- Харків +9...+11
Погода на 15 листопада / Укргідрометцентр
Попередження про гідрологічні явища
15-16 листопада на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 0,3 – 1,5 метра, без негативних наслідків. У нижній течії річки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра з початковим виходом води на заплаву. Рівень небезпеки – жовтий