Небо над Україною буде похмурим, хоча сонячні промені час від часу будуть пробиватися через завісу хмар. Крім цього, по всій території країни очікуються опади.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у південно – східних, Харківській та Сумській областях, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ. Однак опади пройдуть і на решті території, проте там дощ буде невеликим.

Вітер південно – західний. На Правобережжі він переходитиме на північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі +4...+9 градусів, у південній частині +6...+11. Натомість вдень повітря прогріється до +7...+12 градусів, в Криму до +16.

В Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень від -1 градусу до +4.

Якою буде погода в столиці та області

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Часом невеликий дощ.

Вітер південно – західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12. Натомість у Києві трохи тепліше: вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11.

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +10...+12

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +9...+11

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +10...+12

Черкаси +10...+12

Чернігів +9...+11

Суми +9...+11

Полтава +9...+11

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +10...+12

Луганськ +8...+10

Харків +9...+11



Погода на 15 листопада / Укргідрометцентр

Попередження про гідрологічні явища

15-16 листопада на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 0,3 – 1,5 метра, без негативних наслідків. У нижній течії річки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра з початковим виходом води на заплаву. Рівень небезпеки – жовтий