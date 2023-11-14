Уже в другій половинці листопада в Україні подекуди випаде сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
До речі Частину України накриє дощ, а місцями навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 14 листопада
Коли в листопаді засніжить
За прогнозом Кібальчича, упродовж тижня очікується нестійка та волога погода з частими туманами й дощами. Додав, що поступово ближче до вихідних до нас надходитиме холодніше повітря з північних регіонів Європи.
Опади місцями будуть переходити в мокрий сніг, а температура помітно знизиться. Втім, поки що залишиться вищою за норму орієнтовно на 2 – 4 градуси.
Після 16 листопада відбудеться зниження температури повітря та місцями випаде перший сніг,
– зазначив синоптик.
Так, згідно з прогнозом Кібальчича, у суботу, 18 листопада, сніг очікується не лише в Карпатах, а й на Прикарпатті.
Дізнайтеся також Яка буде зима в Україні: тепла чи з сильними морозами та снігом
Дивіться також На високогір'ї Карпат температура повітря опустилася до 6 градусів морозу
Орієнтовний прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру