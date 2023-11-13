Вночі у західних областях очікується дощ, який місцями буде з мокрим снігом. Водночас на решті території вночі без опадів.

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У Карпатах буде мокрий сніг

Вдень в Україні дощі очікуються у південній частині місцями. Вночі та вранці на південному сході країни місцями туман.

Температура повітря вночі 0 – 5 градусів тепла та вдень 4 – 9 градусів. У західних та південних областях 8 – 13 градусів тепла.

Найтепліше буде на крайньому півдні країни – до 15 градусів тепла.

У Карпатах буде мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим, з періодичним дощем. Вночі буде 2 – 4 градуси тепла, вдень 6 – 8 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +6...+8
  • Ужгород +10...+12
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +10...+12
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +9...+11
  • Луцьк +8...+10
  • Рівне +8...+10
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +8...+10
  • Одеса +11...+13
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +12...+14
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +6...+8
  • Чернігів +6...+8
  • Суми +5...+7
  • Полтава +6...+8
  • Дніпро +8...+10
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +6...+8


Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Карта Укргідрометцентр