Вночі у західних областях очікується дощ, який місцями буде з мокрим снігом. Водночас на решті території вночі без опадів.

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У Карпатах буде мокрий сніг

Вдень в Україні дощі очікуються у південній частині місцями. Вночі та вранці на південному сході країни місцями туман.

Температура повітря вночі 0 – 5 градусів тепла та вдень 4 – 9 градусів. У західних та південних областях 8 – 13 градусів тепла.

Найтепліше буде на крайньому півдні країни – до 15 градусів тепла.

У Карпатах буде мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим, з періодичним дощем. Вночі буде 2 – 4 градуси тепла, вдень 6 – 8 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +10...+12

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +9...+11

Луцьк +8...+10

Рівне +8...+10

Житомир +5...+7

Вінниця +8...+10

Одеса +11...+13

Миколаїв +10...+12

Херсон +11...+13

Сімферополь +12...+14

Кропивницький +7...+9

Черкаси +6...+8

Чернігів +6...+8

Суми +5...+7

Полтава +6...+8

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +6...+8



Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Карта Укргідрометцентр