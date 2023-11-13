Вночі у західних областях очікується дощ, який місцями буде з мокрим снігом. Водночас на решті території вночі без опадів.
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У Карпатах буде мокрий сніг
Вдень в Україні дощі очікуються у південній частині місцями. Вночі та вранці на південному сході країни місцями туман.
Температура повітря вночі 0 – 5 градусів тепла та вдень 4 – 9 градусів. У західних та південних областях 8 – 13 градусів тепла.
Найтепліше буде на крайньому півдні країни – до 15 градусів тепла.
У Карпатах буде мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим, з періодичним дощем. Вночі буде 2 – 4 градуси тепла, вдень 6 – 8 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +10...+12
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +8...+10
- Рівне +8...+10
- Житомир +5...+7
- Вінниця +8...+10
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +12...+14
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +6...+8
- Чернігів +6...+8
- Суми +5...+7
- Полтава +6...+8
- Дніпро +8...+10
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +6...+8
Прогноз погоди в Україні на 14 листопада / Карта Укргідрометцентр