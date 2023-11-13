Ночью в западных областях ожидается дождь, который местами будет с мокрым снегом. В то же время на остальной территории ночью без осадков.
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В Карпатах будет мокрый снег
Днем в Украине дожди ожидаются в южной части. Ночью и утром на юго-востоке страны местами туман.
Температура воздуха ночью 0 – 5 градусов тепла и днем 4 – 9 градусов. В западных и южных областях 8 – 13 градусов тепла.
Теплее всего будет на крайнем юге страны – до 15 градусов тепла.
В Карпатах будет мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве вторник ожидается облачным, ветреным, влажным с периодическим дождем. Ночью будет 2 – 4 градуса тепла, днем 6 – 8 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +10...+12
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +10...+12
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +8...+10
- Ровно +8...+10
- Житомир +5...+7
- Винница +8...+10
- Одесса +11...+13
- Николаев +10...+12
- Херсон +11...+13
- Симферополь +12...+14
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +6...+8
- Сумы +5...+7
- Полтава +6...+8
- Днепр +8...+10
- Запорожье +10...+12
- Донецк +8...+10
- Луганск +7...+9
- Харьков +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Карта Укргидрометцентр