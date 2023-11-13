Ночью в западных областях ожидается дождь, который местами будет с мокрым снегом. В то же время на остальной территории ночью без осадков.

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В Карпатах будет мокрый снег

Днем в Украине дожди ожидаются в южной части. Ночью и утром на юго-востоке страны местами туман.

Температура воздуха ночью 0 – 5 градусов тепла и днем 4 – 9 градусов. В западных и южных областях 8 – 13 градусов тепла.

Теплее всего будет на крайнем юге страны – до 15 градусов тепла.

В Карпатах будет мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве вторник ожидается облачным, ветреным, влажным с периодическим дождем. Ночью будет 2 – 4 градуса тепла, днем 6 – 8 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +10...+12
  • Ивано-Франковск +10...+12
  • Тернополь +10...+12
  • Черновцы +10...+12
  • Хмельницкий +9...+11
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +8...+10
  • Житомир +5...+7
  • Винница +8...+10
  • Одесса +11...+13
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +12...+14
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +6...+8
  • Днепр +8...+10
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +6...+8


Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / Карта Укргидрометцентр