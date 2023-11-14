Уже во второй половине ноября в Украине кое-где выпадет снег. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
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Когда в ноябре выпадет снег
По прогнозу Кибальчича, в течение недели ожидается неустойчивая и влажная погода с частыми туманами и дождями. Добавил, что постепенно ближе к выходным будет поступать холодный воздух из северных регионов Европы.
Осадки местами переходят в мокрый снег, а температура заметно снизится. Впрочем, пока останется выше нормы ориентировочно на 2 – 4 градуса.
После 16 ноября произойдет понижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег,
– отметил синоптик.
Так, согласно прогнозу Кибальчича, в субботу, 18 ноября, снег ожидается не только в Карпатах, но и в Прикарпатье.
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Ориентировочный прогноз погоды на 17 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра