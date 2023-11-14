Уже во второй половине ноября в Украине кое-где выпадет снег. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда в ноябре выпадет снег

По прогнозу Кибальчича, в течение недели ожидается неустойчивая и влажная погода с частыми туманами и дождями. Добавил, что постепенно ближе к выходным будет поступать холодный воздух из северных регионов Европы.

Осадки местами переходят в мокрый снег, а температура заметно снизится. Впрочем, пока останется выше нормы ориентировочно на 2 – 4 градуса.

После 16 ноября произойдет понижение температуры воздуха и местами выпадет первый снег,

– отметил синоптик.

Так, согласно прогнозу Кибальчича, в субботу, 18 ноября, снег ожидается не только в Карпатах, но и в Прикарпатье.

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Обратите внимание! Согласно ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра небольшой снег без дождя может идти уже в пятницу. В частности, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях.

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