Погода потроху стає класичною для листопада. У низці областей дощитиме, на Заході України прогнозують дощ із мокрим снігом. Але поки що синоптики не попереджають про значні морози ані вдень, ані вночі, тож вечір п'ятниці можна провести поза домом, головне вдягнутися тепліше та взяти парасольку.

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Якою буде погода в Україні 17 листопада

У п'ятницю, 17 листопада, хмарно з проясненнями. У західних, східних та північно-східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Удень на заході країни помірні опади, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі від +3 градусів до -2 градусів, удень 0...+5 градусів. У південних областях та на Закарпатті +4...+9 градусів, на півдні Одещини до +13 градусів. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +3 градусів до -2 градусів, удень 0...+5 градусів. У Києві вночі близько нуля, вдень +2...+4 градуси.

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Погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +6...+8

Львів +3...+5

Івано-Франківськ +4...+6

Тернопіль +2...+4

Чернівці +4...+6

Хмельницький +3...+5

Луцьк +2...+4

Рівне +2...+4

Житомир +2...+4

Вінниця +2...+4

Одеса +10...+12

Миколаїв +6...+8

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +4...+6

Черкаси +2...+4

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +3...+5

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +4...+6

Луганськ +4...+6

Харків +2...+4



Прогноз погоди в Україні на 17 листопада / Укргідрометцентр