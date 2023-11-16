В️ Україні очікують перший сніг та зниження температури. Рятувальники попередили про небезпеку негоди.

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Можливо ожеледиця

У західних, Житомирській та Вінницькій областях 18 листопада можливе утворення снігового покриву до 5-10 сантиметрів, а на Прикарпатті місцями до 20 сантиметрів.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 сантиметрів.

На дорогах можлива ожеледиця.

Потрібно пересвідчитися, що авто готове до зимового сезону.

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