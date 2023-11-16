В️ Україні очікують перший сніг та зниження температури. Рятувальники попередили про небезпеку негоди.
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Можливо ожеледиця
У західних, Житомирській та Вінницькій областях 18 листопада можливе утворення снігового покриву до 5-10 сантиметрів, а на Прикарпатті місцями до 20 сантиметрів.
20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях сніг може встелити землю на 10-15 сантиметрів.
На дорогах можлива ожеледиця.
Потрібно пересвідчитися, що авто готове до зимового сезону.
Синоптикиня попередила про погіршення погоди
- До зими залишилося вже не так і багато. Після тривалого періоду тепла все ж прийшло похолодання. Окрім того, знову почалися дощі, а в Карпатах випав сніг. Якою буде погода найближчими днями, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що дощі йтимуть майже весь тиждень.
- У найближчі кілька днів територія України переважно буде в полі зниженого тиску. Відповідно, дощитиме майже весь тиждень. Звичайно ж, з перервами: десь у нічні, а подекуди в денні години.
- Синоптикиня уточнила, що здебільшого це будуть фронтальні системи з заходу і з південного заходу. Наприклад, 15 – 16 листопада над Південним Сходом нашої держави навіть може утворитися циклон. Поки переважно будуть опади у вигляді дощу.