В момент инцидента в пассажирском автобусе находились водитель и 13 пассажиров. Всех из них спасли работники ГСЧС.

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На Волыни автобус застрял в снегу

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 30 ноября около 00:12 в службу спасения 101 поступило сообщение, что из-за непогоды на обочине дороги Устилуг – Луцк застрял пассажирский автобус. Он двигался по рейсовому маршруту Киев – Щецин.



На Волыни пассажирский автобус застрял в снегу / Фото ГСЧС

На место происшествия выехали спасатели из города Владимир. В конце концов с помощью троса, совместно с манипулятором автодора, автобус отбуксирован из снежного заноса.

Напоследок в ГСЧС отметили, что пассажиров из снежного заноса забрал другой автобус. Пострадавших в результате инцидента – нет.

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