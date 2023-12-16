Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Поліція з'ясовує деталі справи.

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Дівчина загинула

У коментарі ЗМІ речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила, що у Кропивницькому неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.

Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 днем раніше – 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.

Місце загибелі неповнолітньої дівчини у Кропивницькому / місцеві телеграм-канали

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство".

Трагічні випадки смертей неповнолітніх