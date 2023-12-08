Трагедія сталася вдень 8 грудня. За попередніми даними, до неї призвело порушення правил пожежної безпеки під час використання опалювальної печі.
До вашої уваги У центрі Києва спалахнула пожежа з дуже сильним задимленням: чи постраждали люди
"Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум'ям", – зазначили в ДСНС.
Ліквідувати пожежу вдалось не одразу
Вогонь гасили майже півтори години. Надзвичайникам допомагали також вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл.
Однак врятувати дітей їм не вдалось. Найменшій дитині було два роки, а найстаршій – п'ять.
Їхня 37-річна мати зазнала опіків, але лишилась живою.
На Харківщині чоловік намагався спалити групу підлітків
У Станичному Харківської області 28 листопада п'яний чоловік намагався підпалити п'ятьох підлітків у магазині, обливши їх бензином. Найменшій у компанії – 11 років, а найстаршій – 17. На щастя, дітям вдалось утекти – ніхто з них не постраждав.
Нападника, який виявився місцевим мешканцем, того ж дня затримали правоохоронці. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне.
Пожежі в Україні: останні новини
- Вдень 25 листопада спалахнув багатоповерховий готель на Предславинській у Києві. Рятувальники евакуювали 10 людей. На щастя, ніхто не постраждав.
- Того ж дня ввечері загорівся критий ринок у Хмільнику на Вінниччині. Полум'я охопило 800 квадратних метрів. Щоб його загасити, залучили 50 представників особового складу та 14 одиниць спецтехніки.
- Як відомо, натепер до пожеж в Україні часто призводять обстріли російських окупантів. Зокрема, вночі 27 листопада внаслідок ворожого удару по Херсону спалахнув магазин. Однак вогонь вдалось швидко ліквідувати.