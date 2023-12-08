Трагедія сталася вдень 8 грудня. За попередніми даними, до неї призвело порушення правил пожежної безпеки під час використання опалювальної печі.

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"Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум'ям", – зазначили в ДСНС.

Ліквідувати пожежу вдалось не одразу

Вогонь гасили майже півтори години. Надзвичайникам допомагали також вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл.

Однак врятувати дітей їм не вдалось. Найменшій дитині було два роки, а найстаршій – п'ять.

Їхня 37-річна мати зазнала опіків, але лишилась живою.

На Харківщині чоловік намагався спалити групу підлітків

У Станичному Харківської області 28 листопада п'яний чоловік намагався підпалити п'ятьох підлітків у магазині, обливши їх бензином. Найменшій у компанії – 11 років, а найстаршій – 17. На щастя, дітям вдалось утекти – ніхто з них не постраждав.

Нападника, який виявився місцевим мешканцем, того ж дня затримали правоохоронці. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або навіть довічне.

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