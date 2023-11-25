У суботу, 25 листопада, близько 21:40 у ДСНС Вінницької області проінформували про пожежу в місті Хмільник. Там зазначили, що спалахнув критий ринок близько 20:30. Згодом, о 22:15, вдалось локалізувати полум'я.
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Пожежа на ринку в Хмільнику
Як констатують рятувальники, загоряння поширилось на площу у 800 квадратних метрів. На місце пожежі виїхало понад пів сотні працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Площа загоряння – 800 квадратних метрів. На місці задіяно підрозділи ДСНС у складі понад 50 представників особового складу та 14 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум'я,
– написали у пресслужбі відомства близько 21:40.
Причини та обставини пожежі будуть відомі після проведення відповідних експертиз. Разом з тим були опубліковані фото з місця пожежі. На них видно, що масштаби вогню справді чималі.
На критому ринку в Хмільнику спалахнула пожежа / Фото ДСНС
Небезпечний вогонь: останнє
- У ДСНС повідомляли, що вдень 25 листопада пожежа спалахнула в багатоповерхову готелі в столиці. Розташований він на вулиці Предславінській – вогонь охопив площу у 10 квадратних метрів.
- Окрім того, неспокійно було в Києві під час нічого масованого удару дронами. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в дитячому садочку Солом'янського району. Загалом ворог випустив 75 безпілотників.