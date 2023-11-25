У суботу, 25 листопада, близько 21:40 у ДСНС Вінницької області проінформували про пожежу в місті Хмільник. Там зазначили, що спалахнув критий ринок близько 20:30. Згодом, о 22:15, вдалось локалізувати полум'я.

Дивіться також "Думали, що не повернемося додому": відео, як рятувальники потрапили під атаку "Шахедів" у Києві

Пожежа на ринку в Хмільнику

Як констатують рятувальники, загоряння поширилось на площу у 800 квадратних метрів. На місце пожежі виїхало понад пів сотні працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Площа загоряння – 800 квадратних метрів. На місці задіяно підрозділи ДСНС у складі понад 50 представників особового складу та 14 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби якнайшвидше локалізувати полум'я,

– написали у пресслужбі відомства близько 21:40.

Причини та обставини пожежі будуть відомі після проведення відповідних експертиз. Разом з тим були опубліковані фото з місця пожежі. На них видно, що масштаби вогню справді чималі.

На критому ринку в Хмільнику спалахнула пожежа / Фото ДСНС

Зверніть увагу! Від міста Хмільника до обласного центру – тобто Вінниці – близько 63 кілометрів автошляхами. Вочевидь, у цьому кейсі не йдеться про пожежу внаслідок атаки з боку в Росії, оскільки на момент початку загорання навіть тривога не була оголошена в регіоні.

Небезпечний вогонь: останнє