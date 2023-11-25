Детальніше про інцидент розповіли у ДСНС. За наявними даними, пожежа у готелі спалахнула після полудня 25 листопада.

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Евакуювали 10 людей

Як зазначили у ДСНС, повідомлення про вогонь надійшло о 13:42. Відомо, що стався інцидент на вулиці Предславінській.

Щойно рятувальники прибули на місце, то встановили, що загоряння сталося в одній із кімнат на третьому з восьми поверхів готелю. Відомо, що о 14:10 займання вдалося ліквідувати на площі 10 квадратних метрів.

Рятувальники ліквідували пожежу у готелі в Києві / Фото ДСНС

За наявною інформацією, з верхніх поверхів на свіже повітря евакуювали 10 людей. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Тим часом правоохоронці займаються встановленням причин загоряння.

Зауважимо, що тиждень тому пожежа спалахнула у центрі Києва. Тоді було дуже сильне задимлення.

Що відомо про пожежу у центрі Києва

Відомо, що пожежа з дуже сильним задимленням спалахнула на київському Подолі. Туди вирушили рятувальники, а також поліція. За наявною інформацією, сталося це 18 листопада на вулиці Хорива у закладі громадського харчування. До рятувальників звернулися орієнтовно о 09:52.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння сталося у кафе. О 10:31 (18 листопада – 24 Канал) пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів,

– заявили у ДСНС.

Рятувальники запевнили, що внаслідок стихії люди не постраждали. Правда, на той момент також не могли назвати причину виникнення пожежі. Зауважили, що це має встановити поліція.