Детальнее об инциденте рассказали в ГСЧС. По имеющимся данным, пожар в гостинице вспыхнул после полудня 25 ноября.

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Эвакуировали 10 человек

Как отметили в ГСЧС, сообщение об огне поступило в 13:42. Известно, что произошел инцидент на улице Предславинской.

Как только спасатели прибыли на место, то установили, что возгорание произошло в одной из комнат на третьем из восьми этажей гостиницы. Известно, что в 14:10 возгорание удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар в гостинице в Киеве / Фото ГСЧС

По имеющейся информации, с верхних этажей на свежий воздух были эвакуированы 10 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Между тем, правоохранители занимаются установлением причин возгорания.

Отметим, что неделю назад пожар разгорелся в центре Киева. Тогда было очень сильное задымление.

Что известно о пожаре в центре Киева

Известно, что пожар с очень сильным задымлением вспыхнул на киевском Подоле. Туда отправились спасатели, а также полиция. По имеющейся информации, произошло это 18 ноября на улице Хорыва в общепите. К спасателям обратились ориентировочно в 09:52.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в кафе. В 10:31 (18 ноября – 24 Канал) пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров,

– заявили в ГСЧС.

Спасатели заверили, что в результате стихии люди не пострадали. Правда, на тот момент тоже не могли назвать причину возникновения пожара. Заметили, что это должна установить полиция.