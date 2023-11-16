Также из-за возгорания пострадал один человек – его уже доставили в больницу. Следствие по поводу возможного поджога продолжается.
Смотрите также В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: есть пострадавший
Возможно был поджог
В 05:27 спасатели города Киева получили сообщение о пожаре на улице Харченко. Возгорание произошло на станции технического обслуживания. Огонь охватил двухэтажное здание СТО и охватил площадь 100 квадратных метров.
Ликвидировать пожар удалось чуть больше часа. В результате возгорания пострадал один человек.
Во время тушения пожара был обнаружен пострадавший с острым отравлением угарным газом и передан в службу 103. Также из помещения были эвакуированы два автомобиля,
– сообщили в ГСЧС.
На место также прибыли правоохранители, чтобы установить причину и обстоятельства пожара. Предварительно следственно-оперативная группа установила, что пожар возник путем поджога. Событие внесли в Единый реестр досудебных расследований по классификации "преднамеренное уничтожение или повреждение имущества".
Пожар на столичном СТО / ГСЧС / Полиция Киева
Другие случаи пожаров в Украине
- В Харькове утром 12 ноября произошел пожар на автозаправочной станции, загорелась колонка. В результате пожара пострадал находившийся рядом автомобиль. Также пострадал и работник заправки – он находится в больнице.
- В Полтавской области 11 ноября произошла пожар в частном доме, в результате чего погибла семья из трех человек. На месте нашли тела 26-летнего мужчины, 28-летней женщины и их маленького сына, которому было всего 2 года.
- Вечером 9 ноября возгорание произошло в Виннице – на складе, где размещался ламинат. Пламя охватило все складские помещения, огненный столб дыма был виден из разных районов города.