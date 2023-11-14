В Киеве произошел масштабный пожар СТО на Радиорынке в Соломенском районе. Причина возгорания пока неизвестна, но пожар удалось ликвидировать.

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Есть пострадавшие

В результате возгорания сгорели автомобили. По обновленной информации, при пожаре к медикам обратился работник СТО с незначительными ожогами лица, от госпитализации отказался.

Пожар в столице: смотрите видео

Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. На видео видно, что огонь сильно распространился. Спасателям пришлось приложить немало сил, чтобы ликвидировать пожар.

На СТО в Киеве загорелся пожар: смотрите видео

Можно услышать, как на записи что-то взрывается. Пожар действительно выглядит масштабным.

В Киеве произошло возгорание: смотрите видео

Автосервис на котором возник инцидент почти полностью сгорел, также сгорело 3 автомобиля. На месте работают соответствующие службы, четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

В Дарницком районе Киева горел склад