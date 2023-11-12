Детальнее о ситуации в столице рассказал городской голова. Виталий Кличко отметил, что пожар загорелся на улице Бориспольской.
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Загорелся склад
По имеющейся информации, горит склад со строительными материалами. Городской голова отметил, что на месте работают все службы.
Известно также об одном пострадавшем. В то же время разведка ситуации продолжается. Виталий Кличко передал, что спасатели попросили не мешать их работе. Это позволит службам оперативно ликвидировать пожар.
Поэтому киевлян и гостей города призывают не ехать по улице Бориспольская. Также просят убрать автомобили, припаркованные вблизи места пожара.
Пожар загорелся в Харькове
- Обратим внимание, что с утра 12 ноября вспыхнул пожар на заправке в Харькове. Сначала в сеть начали активно выкладывать видео и фото, где можно увидеть последствия стихии.
- По словам очевидцев, пожар произошел на заправке по улице Полтавский Шлях в Харькове. В комментарии 24 Каналу в ГСЧС подтвердили, что загорелась заправка. Правда, причины пожара не называли.
- В ГСЧС также подтвердили, что в результате пожара был пострадавший. Впрочем, отказались комментировать его состояние.
- Очевидцы добавили, что перекрыли мост, идущий вдоль Полтавского Шляха. Также пламя видели жители других районов Харькова. Они отметили, что был огромный столб черного густого дыма.
- Спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко позже добавил, что пожар удалось потушить в течение десяти минут. Он добавил, что огонь не успел перекинуться на оборудование заправки.
- Позже журналисты выложили кадры, на которых можно увидеть, насколько повреждена АЗК. Там разрушен потолок и одна из колонок. Также видно, что существенно повреждено авто, находившееся рядом с заправкой. Машина превратилась в пепелище и стала металлоломом.