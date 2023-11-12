Детальнее о ситуации в столице рассказал городской голова. Виталий Кличко отметил, что пожар загорелся на улице Бориспольской.

Читайте также В Харькове произошел сильный пожар на АЗС: в сети публикуют кадры с места

Загорелся склад

По имеющейся информации, горит склад со строительными материалами. Городской голова отметил, что на месте работают все службы.

Известно также об одном пострадавшем. В то же время разведка ситуации продолжается. Виталий Кличко передал, что спасатели попросили не мешать их работе. Это позволит службам оперативно ликвидировать пожар.

Поэтому киевлян и гостей города призывают не ехать по улице Бориспольская. Также просят убрать автомобили, припаркованные вблизи места пожара.

Обновление! По состоянию на 20:32 Виталий Кличко отметил, что пожар в магазине-складе стройматериалов был ликвидирован. Обнаружили двух пострадавших сотрудников. Они находятся в состоянии острой реакции на стресс. К укрощению огня привлекли 7 единиц техники и 27 специалистов спасателей.

Пожар загорелся в Харькове