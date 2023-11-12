Детальніше про ситуацію у столиці розповів міський голова. Віталій Кличко зазначив, що пожежа спалахнула на вулиці Бориспільській.

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Спалахнув склад

За наявною інформацією, горить склад з будівельними матеріалами. Міський голова зазначив, що на місці працюють всі служби.

Відомо також про одного постраждалого. Водночас розвідка ситуації триває. Віталій Кличко передав, що рятувальники попрохали не заважати їхній роботі. Це дозволить службам оперативно ліквідувати пожежу.

Відтак, киян і гостей міста закликають не проїжджати Бориспільською вулицею. Також просять прибрати автомобілі, припарковані поблизу місця пожежі.

Пожежа спалахнула у Харкові