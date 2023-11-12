Зрештою стало відомо, що пожежу вдалося загасити. Однак сама заправка зазнала ушкоджень.
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Як виглядає АЗС у Харкові після вибуху
Журналісти опублікували кадри, де можна побачити ушкодження, які отримала станція після вибуху. Зокрема, там зруйнована стеля й одна з колонок.
ЗМІ показали, як виглядає заправка у Харкові після вибуху / Відео Суспільного
Крім того, суттєві пошкодження також отримала автівка, що була поруч з АЗС. Так, транспортний засіб перетворився на згарище і став брухтом.
Саму пожежу погасили досить оперативно: буквально за 10 хвилин після того, як вона почалася. Сам вогонь не встиг перекинутися на обладнання станції.
Наразі причину цієї пожежі з'ясовують правоохоронці. Крім того, після пожежі перекривали рух Полтавським Шляхом, однак, як повідомив речник патрульної поліції області Дмитро Гайдук, його вже відновили.
Що відомо про вибух на АЗС у Харкові
- У Харкові близько 9 години пролунав потужний вибух. Однак повітряної тривоги у регіоні на той момент не було.
- Згодом стало відомо, що вибух стався на одній з автозаправних станцій у місті. У мережі публікували багато кадрів, на яких був видний чорний стовп диму і вогонь.
- Внаслідок вибуху зайнялася пожежа. Також після цього травмувало людину: чоловік отримав численні опіки й наразі ним опікуються медичні працівники у лікарні міста.
- Згодом у компанії ОККО, чия заправка зазнала ушкоджень, пояснили, що вибух спричинила автівка, яка приїхала заправлятися. Водночас достеменно причини пожежі ще встановлюють правоохоронці.
- Саму пожежу погасили рятувальники. На місці подій поліцейські надали допомогу потерпілим на місцях, забезпечували безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, а також здійснювали охорону місця подій.