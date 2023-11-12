Зрештою стало відомо, що пожежу вдалося загасити. Однак сама заправка зазнала ушкоджень.

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Як виглядає АЗС у Харкові після вибуху

Журналісти опублікували кадри, де можна побачити ушкодження, які отримала станція після вибуху. Зокрема, там зруйнована стеля й одна з колонок.

ЗМІ показали, як виглядає заправка у Харкові після вибуху / Відео Суспільного

Крім того, суттєві пошкодження також отримала автівка, що була поруч з АЗС. Так, транспортний засіб перетворився на згарище і став брухтом.

Саму пожежу погасили досить оперативно: буквально за 10 хвилин після того, як вона почалася. Сам вогонь не встиг перекинутися на обладнання станції.

Наразі причину цієї пожежі з'ясовують правоохоронці. Крім того, після пожежі перекривали рух Полтавським Шляхом, однак, як повідомив речник патрульної поліції області Дмитро Гайдук, його вже відновили.

Що відомо про вибух на АЗС у Харкові