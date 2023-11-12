Наконец стало известно, что пожар удалось потушить. Однако сама заправка получила повреждения.

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Как выглядит АЗС в Харькове после взрыва

Журналисты опубликовали кадры, где можно увидеть повреждения, полученные станцией после взрыва. В частности, там разрушен потолок и одна из колонок.

СМИ показали, как выглядит заправка в Харькове после взрыва / Видео Суспильного

Кроме того, существенные повреждения также получил автомобиль рядом с АЗС. Так, транспортное средство превратилось в пепелище и стало металлоломом.

Сам пожар потушили достаточно оперативно: буквально через 10 минут после того, как он начался. Сам огонь не успел опрокинуться на оборудование станции.

Пока причину этого пожара выясняют правоохранители. Кроме того, после пожара перекрывали движение по Полтавскому Пути, однако, как сообщил спикер патрульной полиции области Дмитрий Гайдук, его уже восстановили.

Что известно о взрыве на АЗС в Харькове