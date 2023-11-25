В субботу, 25 ноября, около 21:40 в ГСЧС Винницкой области проинформировали о пожаре в городе Хмельник. Там отметили, что вспыхнул крытый рынок около 20:30. Вскоре, в 22:15, удалось локализовать пламя.

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Пожар на рынке в Хмельнике

Как констатируют спасатели, возгорание распространилось на площадь в 800 квадратных метров. На место пожара выехало более полусотни работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания – 800 квадратных метров. На месте задействованы подразделения ГСЧС в составе более 50 представителей личного состава и 14 единиц спецтехники. Чрезвычайники делают все возможное, чтобы как можно быстрее локализовать пламя,

– написали в пресс-службе ведомства около 21:40.

Причины и обстоятельства пожара будут известны после проведения экспертиз. Вместе с тем, были опубликованы фото с места пожара. На них видно, что масштабы огня действительно немалые.

На крытом рынке в Хмельнике вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

Обратите внимание! От города Хмельника до областного центра – то есть Винницы – около 63 километров по дорогам. Очевидно, в этом кейсе речь не идет о пожаре в результате атаки со стороны России, поскольку на момент начала возгорания даже тревога не была объявлена в регионе.

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