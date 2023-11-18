Пожежа виникла вранці 18 листопада на вулиці Хорива у закладі громадського харчування. Люди звернулись до рятувальників орієнтовно о 9:52.

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Що відомо про пожежу в Києві

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння сталося у кафе. О 10:31 (18 листопада – 24 Канал) пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів,

– заявили у ДСНС.

Там запевнили, що люди не постраждали. Однак причину та обставини виникнення пожежі ще має встановити поліція.

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