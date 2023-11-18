Пожар возник утром 18 ноября на улице Хорива в заведении общественного питания. Люди обратились к спасателям ориентировочно в 9:52.

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Что известно о пожаре в Киеве

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в кафе. В 10:31 (18 ноября – 24 Канал) пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров,

– заявили в ГСЧС.

Там заверили, что люди не пострадали. Однако причину и обстоятельства возникновения пожара еще предстоит установить полиции.

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