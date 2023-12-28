Такое мнение 24 Каналу озвучил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, путинский режим уже ощущает эту угрозу, поэтому пока заставляет российское население молчать.

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Путинский режим все больше "закручивает гайки"

Цви Зильбер отметил, что российские мобилизованные, которых бросают на фронт в Украину, недовольны своим положением. Кроме того, в России активно распространяется движение жен мобилизованных, которые просят власть вернуть своих мужей.

В Кремле видят настроения российских граждан, поэтому как можно сильнее принимают меры, чтобы избежать протестов. Однако, вероятно, Путину не удастся это делать вечно.

Я думаю, что режим ощущает эту угрозу. Поэтому он все уже "закручивает гайки" и тем самым приближает свой конец. Потому что невозможно "закручивать гайки" бесконечно,

– подчеркнул журналист.

Протесты жен оккупантов: главное