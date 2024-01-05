Успешно свою работу проделали наши военные 13 сентября 2023 года. Тогда удалось повредить большой десантный корабль "Минск", а также подлодку "Ростов-на-Дону", которая была ракетоносителем "Калибров". Ютуб-канал AiTELLY выложил в сеть видео, на котором смоделировали работу наших пилотов.

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Три ракеты прорвали российскую ПВО

Они из самолетов-бомбардировщиков Су-24 запустили 10 ракет, из которых ПВО сбили 7. Остальные три смогли достичь своих законных целей – судов российских захватчиков.

Как Украина поразила российские суда 13 сентября: видео моделирования атаки

Известно, что эти суда стояли на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе. Там после прилетов вспыхнул мощный пожар. Как пишет один из мониторинговых каналов, эти два судна, вероятно, выведены из строя безвозвратно.

Оба судна, которые размещались здесь на ремонте, восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждены еще два судна, их восстановить, возможно, удастся,

– написали в группе "Информационное сопротивление".

У России серьезные проблемы с флотом

Так, американский обозреватель, аналитик по вопросам обороны и национальной безопасности Гаррисон Касс прокомментировал вопросы по поводу российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Его россияне отправили на ремонт еще в 2015 году. Соответствующее судно более 7 лет не плавало. Следовательно, возникает вопрос, использует ли его враг когда-нибудь.

Поскольку авианосцы сложны и очень дороги – как в производстве, так и в обслуживании. Соответственно, только состоятельные страны, имеющие запасные ресурсы, могут покрыть затраты на разработку и размещение авианосца,

– отмечает автор.

Обратим внимание, что в США 11 авианосцев, а Китай работает над тем, чтобы расширить свой флот. Страна планирует спустить на воду свой третий авианосец. В Индии и Италии на балансе по два авианосца, а в Великобритании их тоже два, но она вывела из эксплуатации 41 судно соответствующего класса.

Заметим, что "Адмирал Кузнецов" – копия американского авианосца "Нимиц" или "Форд". По словам обозревателя, это устаревшее судно, курсирующее на мазуте. Он способен работать всего 45 дней подряд без дозаправки.