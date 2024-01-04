На это обратил внимание американский обозреватель, аналитик по вопросам обороны и национальной безопасности Гаррисон Касс.
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Поскольку авианосцы сложны; авианосцы очень дороги – как в производстве, так и в обслуживании. Соответственно, только состоятельные страны, имеющие запасные ресурсы, могут покрыть расходы на разработку и размещение авианосца.
– отмечает автор.
Так, например, в США есть 11 авианосцев. Китай работает над расширением флота и планирует спуск на воду третьего авианосца. Индия и Италия имеют два. Великобритания также имеет два, но вывело из эксплуатации 41 авианосец.
"А у России, бумажного тигра, остался лишь "Адмирал Кузнецов", который, как многие считают, никогда больше не выйдет в море", – отмечает Касс.
Характеристика авианосца
По стандартам "Адмирал Кузнецов" не является особо сложным судном. Кузнецов имеет длину 304 метра, ширину 72 метра и осадку 7 метров. Полное водоизмещение судна составляет около 58 000 тонн.
Для движения "Кузнецов" использует паровые турбины, 8 котлов, работающих под турбонаддувом, 4 вала и 4 гребных винта с фиксированным шагом – каждый из которых генерирует 2011 лошадиных сил, или 1500 киловатт, и может разогнать "Кузнецов" до 29 узлов.
На борту авианосца имеется 1690 членов экипажа (значительно меньше, чем около 5000 на борту американского авианосца класса "Нимиц"). "Адмирал Кузнецов" может переносить 18 Су-33, 6 МиГ-29К, четыре Ка-31 и два Ка-27.
На вооружении "Адмирал Кузнецов" имеет шесть пушек АК-630 АА, восемь ЗРК CADS-N-1 "Каштан", 12 ЗРК П-700 "Гранит" и двадцать четыре 8-элементных пусковых установки 3К95 "Кинжал" ЗРК VLS RBU USAV-1 ASW.
Почему же судно не вывели в плавание
Официально россияне говорят, что "Адмирал Кузнецов" проходит капитальный ремонт с программой модернизации, которая продлит срок службы лодки еще на четверть века. Впрочем, сначала "обновления" установили до 2021 года, а впоследствии продлили на неопределенный срок.
Отчасти из-за того, что в октябре 2018 года "Кузнецов" был поврежден, когда затонул сухой док PD-50, в результате чего 70-тонный кран пробил в палубе "Кузнецова" отверстие площадью 18 квадратных метров.
В то же время, россияне могут не выводить судно в плавание потому, что просто боятся потерять его.
Россия теряет свой флот
- С начала полномасштабной войны украинские защитники в ходе спецопераций потопили уже 23 российских судна и катера, а также одна подлодка.
- Наибольшей утратой ВМФ России стал крейсер "Москва, судно поразили ракетами "Нептун" 13 апреля 2022 года.
- Также успешно уничтожены крупные десантные корабли "Минск" и "Новочеркасск". В конце концов Россия начала выводить свои уцелевшие корабли из бухт временно оккупированного Крыма.