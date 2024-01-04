На это обратил внимание американский обозреватель, аналитик по вопросам обороны и национальной безопасности Гаррисон Касс.

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Поскольку авианосцы сложны; авианосцы очень дороги – как в производстве, так и в обслуживании. Соответственно, только состоятельные страны, имеющие запасные ресурсы, могут покрыть расходы на разработку и размещение авианосца.

– отмечает автор.

Так, например, в США есть 11 авианосцев. Китай работает над расширением флота и планирует спуск на воду третьего авианосца. Индия и Италия имеют два. Великобритания также имеет два, но вывело из эксплуатации 41 авианосец.

"А у России, бумажного тигра, остался лишь "Адмирал Кузнецов", который, как многие считают, никогда больше не выйдет в море", – отмечает Касс.

Справка. "Адмирал Кузнецов" – это копия американского авианосца "Нимиц" или "Форд". Впрочем, как отмечает обозреватель, на практике это устаревшее судно, курсирующее на мазуте. А это определяет, что Кузнецов может работать только 45 дней подряд, без дозаправки.

Характеристика авианосца

По стандартам "Адмирал Кузнецов" не является особо сложным судном. Кузнецов имеет длину 304 метра, ширину 72 метра и осадку 7 метров. Полное водоизмещение судна составляет около 58 000 тонн.

Для движения "Кузнецов" использует паровые турбины, 8 котлов, работающих под турбонаддувом, 4 вала и 4 гребных винта с фиксированным шагом – каждый из которых генерирует 2011 лошадиных сил, или 1500 киловатт, и может разогнать "Кузнецов" до 29 узлов.

На борту авианосца имеется 1690 членов экипажа (значительно меньше, чем около 5000 на борту американского авианосца класса "Нимиц"). "Адмирал Кузнецов" может переносить 18 Су-33, 6 МиГ-29К, четыре Ка-31 и два Ка-27.

На вооружении "Адмирал Кузнецов" имеет шесть пушек АК-630 АА, восемь ЗРК CADS-N-1 "Каштан", 12 ЗРК П-700 "Гранит" и двадцать четыре 8-элементных пусковых установки 3К95 "Кинжал" ЗРК VLS RBU USAV-1 ASW.

Почему же судно не вывели в плавание

Официально россияне говорят, что "Адмирал Кузнецов" проходит капитальный ремонт с программой модернизации, которая продлит срок службы лодки еще на четверть века. Впрочем, сначала "обновления" установили до 2021 года, а впоследствии продлили на неопределенный срок.

Отчасти из-за того, что в октябре 2018 года "Кузнецов" был поврежден, когда затонул сухой док PD-50, в результате чего 70-тонный кран пробил в палубе "Кузнецова" отверстие площадью 18 квадратных метров.

В то же время, россияне могут не выводить судно в плавание потому, что просто боятся потерять его.

Россия теряет свой флот