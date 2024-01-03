Следует вспомнить, как в 2023 году горели нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае или как дроны долетели до Москвы. Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель фонда Сергей Притула, добавив, что не нужно разводить зрадофильство, якобы Украину атакуют, а в ответ ничего не делается.

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Ответ не обязательно должен быть симметричным

К примеру, говоря о потерях России нельзя обойти уничтожение 5 самолетов на аэродроме в Энгельсе. Это означает, что эти воздушные суда больше не поднимутся и не полетят сбрасывать управляемые авиационные бомбы или крылатые ракеты в сторону украинских домов.

Следовательно, работа постоянно продолжается, но не стоит забывать, что у России значительно больше средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны. Украинские разработчики находятся в поиске, ведется постоянная погоня на опережение, кто победит – наша инженерия или враждебная ПВО.

Месть за массированные обстрелы происходит каждый божий день разными способами. Мы просто почему-то привыкли мерить все симметричными ответами, а ответ может быть абсолютно асимметричным,

– заметил Сергей Притула.

Например, 2 января Россия обстреляла Украину сотней ракет, а уже на следующий день фонд может передать на фронт 5 тысяч FPV-дронов, которые ликвидируют российских солдат.

"Когда наши играют в прятки с россиянами и за два дня лупят пять СУшек, это так же об определенной асимметричности. Когда вы запускаете нам 80 "Шахедов", а мы топим ваш большой десантный корабль, это тоже красиво", – сказал Сергей Притула.

Блестящая работа Украины в море

Наши защитники продемонстрировали, что могут противодействовать России в море, даже несмотря на то, что по всем параметрам наш флот уступает Черноморскому флоту России.

Я откровенно не могу скрыть своего восторга от того, что мы производим в акватории Черного моря. Это же совершенно новая буква в военной грамоте. Ребята производят просто чудеса. Я думаю, что после войны они будут ездить читать лекции в военных академиях,

– подчеркнул Сергей Притула.

В качестве примера он привел удары морскими дронами, ракетами, уничтожение большого десантного корабля "Новочеркасск". Однако чтобы все это происходило нужно перед тем проводить разведку, иметь на вооружении много разных средств.

Успехи Украины в Черном море