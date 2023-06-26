Цю зброю Лондон передав Києву 11 травня 2023 року. Радіус дії цих ракет – 300 кілометрів.

Важливо Сама обирає ціль та атакує, – Світан про переваги Storm Shadow для удару по Кримському мосту

Що сказали у Британії про вплив їхньої зброї на війну

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на слуханнях у Палаті громад британського парламенту 26 червня заявив, що ракети Storm Shadow "мали значний вплив на полі бою" в Україні.

Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою,

– заявив глава Міноборони Британії.

За його словами, ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику.

Ба більше, "Європейська правда" процитувала слова Воллеса, що використання ракет Storm Shadow позначилось на матеріально-технічному забезпеченні й оперативно-тактичному контролі армії Росії.

"Це показує важливість уражання глибокого тилу, й ми заохочуємо міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження", – сказав Бен Воллес.

Коротко про ракети Storm Shadow