Сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса.

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Почему россиянам трудно продвигаться на фронте

По словам Акса, хоть группа оккупантов, которую отправили на штурм Андреевки, была полностью укомплектована, у нее не было достаточного количества оборудования для разминирования, что и обрекло ее на неудачу.

Как отмечалось в ноябрьской статье для информационного бюллетеня Командования по подготовке и доктрине армии США, Украина превзошла Афганистан и Сирию, став самой заминированной страной на Земле. Если российские мины были главной причиной того, что контрнаступление Украины летом 2023 потерпело неудачу, то сейчас уже украинские мины являются главной причиной того, что российские наступления достигают лишь ограниченного прогресса и при этом дорогой ценой.

Украинские силы... стремятся предусмотреть маршруты, которые будут использоваться для атак ежедневно, и устанавливать противопехотные и противотанковые мины и готовить огонь для поражения российских войск до того, как они вступят в бой с украинскими позициями,

– говорится в исследовании для Королевского института объединенных оборонных исследований в Лондоне.

Что стало причиной поражения россиян у Андреевки

Акс отмечает, что российская штурмовая группа с достаточной поддержкой техники для разминирования и временем для ее использования может атаковать прямо через минное поле. Однако, если такой поддержки не будет, то у оккупантов не будет другого выбора, кроме как предусмотреть, куда, по ожиданиям украинцев, могут направиться российские войска, и выбрать другой маршрут. Именно это и произошло возле Андреевки.

Вероятно, у захватчиков не было достаточного количества техники с минными тралами, и они не могли передвигаться по заминированным полям, поэтому они двигались группой по одной асфальтированной дороге,

– пишет Militarnyi.

В результате штурмовая группа, которая двигалась скученно и предсказуемо, стала легкой целью для украинских БпЛА и кассетных снарядов. По данным Генштаба ВСУ, для атаки вблизи Андреевки было привлечено около двух взводов войск и техники, по меньшей мере один взвод был ликвидирован. В то же время украинская разведка насчитала 7 уничтоженных и 5 поврежденных машин, а также 18 убитых россиян и 7 раненых.