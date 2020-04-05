У намісника Києво-Печерської лаври "Паші мерседеса" підозрюють коронавірус, – ЗМІ

У Києво-Печерській лаврі провели тестування на коронавірусну інфекцію. Серед інших здав лабораторні тести настоятель лаври митрополит Павло. Деякі ЗМІ повідомили, що священослужителя буцімто підозрюють коронавірусну інфекцію.

Про проведення масового тестування повідомили у Києво-Печерській лаврі.

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Там уточнили, що владика Павло був лише одним з численної кількості служителів, які пройшли обстеження. У самого настоятеля немає скарг на самопочуття.

У всіх приміщеннях Києво-Печерської лаври провели також дезінфекцію приміщень. Водночас усі богослужіння проводять у закритому режимі без допуску вірян до храму, але з відеотрансляцією.

В українських ЗМІ після проведення перевірки з'явилася інформація, що у митрополита Павла підозрюють коронавірус, а дехто навіть стверджував, що він буцімто "хворий на коронавірус".

Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграмі наголосила, що результати будуть лише 6 квітня, тож гадати передчасно. Крім того, вона спростувала повідомлення, що владика Павло міг заразити Онуфрія чи Вадима Новінського. Мовляв, ті на спільній літургії були ще 20 березня.

Що відомо про митрополита Павла?Митрополит Павло (в миру Петро Лебідь) є більш відомим за кличкою "Паша мерседес" через його скандальність, любов до дорогих автівок і часті порушення правил дорожнього руху.



Він є митрополитом Російської православної церкви в Україні (тої, яку ще називають "УПЦ МП"). З 1994 року митрополит Павло очолює Києво-Печерську лавру.



Втім священнослужитель не цурається і політичної діяльності. Так у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Хоча сам митрополит спершу планував балотуватися від "Комуністичної партії".