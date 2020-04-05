У наместника Киево-Печерской лавры "Паши Мерседеса" подозревают коронавирус, – СМИ

В Киево-Печерской лавре провели тестирование на коронавирусную инфекциею. Среди других сдал лабораторные тесты настоятель лавры митрополит Павел. Некоторые СМИ сообщили, что у священнослужителя якобы подозревают коронавирусную инфекцию.

О проведении массового тестирования сообщили в Киево-Печерской лавре.

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Там уточнили, что владыка Павел был лишь одним из многочисленного количества служителей, которые прошли обследование. У самого настоятеля нет жалоб на самочувствие.

Во всех помещениях Киево-Печерской лавры провели также дезинфекцию помещений. В то же время все богослужения проводятся в закрытом режиме без допуска верующих в храм, но с видеотрансляцией.

В украинских СМИ после проведения проверки появилась информация, что у митрополита Павла подозревают коронавирус, а некоторые даже утверждали, что он якобы "болен коронавирусом".

Журналистка Соня Кошкина в своем телеграме отметила, что результаты будут только 6 апреля, поэтому гадать преждевременно. Кроме того, она опровергла сообщение, что владыка Павел мог заразить Онуфрия или Вадима Новинского. Мол, те на совместной литургии были еще 20 марта.

Что известно о митрополите Павле?

Митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) более известен по кличке "Паша Мерседес" за его скандальность, любовь к дорогим авто и частые нарушения правил дорожного движения.



Он является митрополитом Русской православной церкви в Украине (той, которую еще называют "УПЦ МП"). С 1994 года митрополит Павел возглавляет Киево-Печерскую лавру.



Впрочем, священнослужитель не чурается и политической деятельности. Так в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Хотя сам митрополит сначала планировал баллотироваться от "Коммунистической партии".