Минздрав назвал церкви, которые стали центрами коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения Украины в очередной раз призывает на время карантина воздержаться от походов в церковь и молиться дома. На этот раз аргументом Министерства стали 4 украинские храмы, которые стали центрами коронавируса.

Из-за несоблюдения правил карантина и скопления людей в закрытом пространстве много верующих заразились коронавирусом именно в церкви, отмечает телеграм-канал "Covid-19 вирусные истории".

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В Киево-Печерской лавре обнаружили около 100 инфицированных коронавирусом, среди которых есть и настоятель монастыря. За неделю там уже двое монахов умерли, а Лавру решением столичных властей закрыто на карантин.

В городе Залещики Тернопольской области именно священник стал первым больным коронавирусом. Его госпитализировали только через несколько дней, и вскоре он скончался в больнице. Впрочем перед этим священник контактировал примерно с 500 людьми. Сейчас Тернопольская область на третьем месте по количеству больных.

В Мукачево 69-летняя местная жительница, у которой первой в области был подтвержден коронавирус, заразила по меньшей мере 19 человек. Женщина с температурой два дня подряд ходила в Свято-Михайловский собор и пела в церковном хоре.

На Николаевщине COVID-19 подхватили два человека, которые, как выяснилось, посещали совместные богослужения с больными. Говорится о двух инфицированных женщинах, которые их и заразили.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что понимают, насколько важными для украинцев являются многовековые традиции празднования Пасхи.

Однако в этом году ради безопасности своей и ближних необходимо воздержаться от визитов в церковь и остаться дома. Посмотреть трансляцию богослужений можно будет по телевизору,

– отметили в Минздраве.



Расписание пасхальных онлайн-трансляций / инфографика 24 канала