Ми не ангели, маємо право хворіти, – митрополит Павло прокоментував COVID-19 у лаврі

Намісник Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло вважає пандемію коронавірусу "чумою ХХІ століття". Але чомусь не розповідає, чи хворий він сам та його брати у лаврі на COVID-19. Священнослужитель – відомий, до слова, більше скандалами, аніж релігійною діяльністю – визнав лише, що "доводиться страждати".

Києво-Печерська лавра тимчасово закрита для вірян – цю інформацію підтвердив митрополит УПЦ Московського патріархату Павло. Про це 6 квітня розповіли у ТСН.

Трохи раніше Про ситуацію з коронавірусом у лаврі 24 каналу розповів речник УПЦ МП митрополит Климент Вечеря

Намісник лаври у Києві коронавірус назвав "чумою 21 століття". При цьому щодо, власне, коронавірусу в Києво-Печерській лаврі висловився доволі обережно.

Ми не ангели, ми маємо теж право хворіти. Хоча і не хотілося б, але так Господь влаштував, що доводиться страждати,

– вважає Павло.

Митрополит підтвердив, що на COVID-19 "сьогодні зробили тести більшість братів", але про результати ані свого тесту, ані інших не обмовився. Сказав лише, що перебуває під контролем лікарів.

Коронавірус у Києво-Печерській лаврі: що відомо

4 квітня священнослужителів Києво-Печерської лаври (належить УПЦ МП) протестували на нову коронавірусну інфекцію – про це повідомили безпосередньо на сайті лаври. Тест здав і намісник лаври митрополит Павло.

А вже 5 квітня Києво-Печерську лавру закрили для відвідувачів. Джерела 24 каналу повідомили, що станом на 6 квітня владика Павло був у важкому стані в лікарні з підтвердженим діагнозом COVID-19.

6 квітня під час брифінгу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 4 випадки коронавірусу підтвердили у Києво-Печерській лаврі.

Хто такий митрополит Павло і до чого тут мерседеси?Митрополит Павло (Петро Лебідь) більш відомий як "Паша-мерседес". Причина – у частих супутніх скандалах та любові митрополита до дорогих автівок та нелюбові до правил дорожнього руху.



Павло – митрополит Російської православної церкви в Україні (більш відома як УПЦ МП), а лавру Києво-Печерську очолює з 1994 року.



До слова, Павло не лише релігійний, а й політичний діяч: наприклад, у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Причому спершу планував балотуватися від комуністів.



Додамо, що митрополит Павло іноді творив справжні чудеса: наприклад, у 2012 і 2013 роках він не з'являвся на засіданнях Київради, але його картка голосувала.

Хто такий митрополит Павло: передивіться відео, якщо вже забули

І ще трохи про Павла і "божевільних журналістів": дивіться відео

Важливо! Уряд офіційно не закриває церкви у період загального карантину та посилення обмежень, однак забороняє масові релігійні заходи. Богослужіння транслюватимуться онлайн.



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