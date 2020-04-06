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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підозра на коронавірус у владики Павла: що відомо про стан намісника лаври

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      У Києво-Печерській лаврі 4 квітня 2020 року провели тестування на коронавірус. Лабораторні тести здав також настоятель лаври митрополит Павло. Проте остаточного діагнозу ще немає, для цього потрібні повторні обстеження.

      Загалом митрополит Павло почувається досить добре і хворі з Києво-Печерської лаври мають такий стан здоров'я, як і зазвичай. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Московського патріархату митрополит Климент Вечеря.

      До теми Сподіваюсь, церкви не доведеться закривати повністю, – митрополит ПЦУ

      На фразу ведучої про те, що кілька днів тому нардеп Вадим Новінський та заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов були на одному заході із митрополитом Павлом, митрополит Климент відповів, що ця інформація неправдива.

      Владика Павло майже 2 тижні не звершував богослужінь, принаймні не вів відкритих богослужінь, де були б хтось із чиновників,
      – зазначив митрополит Климент.


      Митрополит Климент / Фото inpress.ua

      За його словами, у Лаврі проживає приблизно 220 ченців і вони час від часу хворіють.

      Важливо! Станом на 6 квітня коронавірус підтвердили ще у 22 людей у Києві, з них 4 випадки зафіксували у Києво-Печерській лаврі.

      Що відомо про митрополита Павла?Митрополит Павло (в миру Петро Лебідь) є більш відомим за кличкою "Паша мерседес" через його скандальність, любов до дорогих автівок і часті порушення правил дорожнього руху.

      Він є митрополитом Російської православної церкви в Україні (тої, яку ще називають "УПЦ МП"). З 1994 року митрополит Павло очолює Києво-Печерську лавру.

      Священнослужитель у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Хоча сам митрополит спершу планував балотуватися від "Комуністичної партії".

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Києво-Печерська лавра Православна церква України Релігія
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