Сподіваюсь, церкви не доведеться закривати повністю, – митрополит ПЦУ
Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко вважає, що ніхто не застрахований від коронавірусу. Все залежить, від суспільної свідомості і того, наскільки всі убезпечуєють себе та одне одного від можливості заразитись.
А ті обмеження, які зараз є в Україні, будуть чинними і у церкві. Про це він розповів в екслюзивному коментарі 24 каналу.
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За його словами, богослужіння проводитимуть онлайн. А віряни навіть більше, ніж в інший час, долучаються до спільної молитви.
Я сподіваюся, що церкви не доведеться закривати повністю, оскільки в них священники звершують богослужіння, ведуть онлайн-трансляції. До них можуть долучитися ті віряни, які перебувають на карантині чи вимушеній самоізоляції,
– зазначив митрополит Олександр.
Він також додав, що церква дотримується всіх норм карантину і санітарно-епідемічних вимог. А у храмах перебуває обмежена кількість вірян, є дезінфектори і постійна санітарна обробка предметів церковного вжитку.
Карантин в Україні: головне
- Станом на 6 квітня в Україні підтвердили 1316 випадків захворювання на коронавірус, 38 людей померли, 28 – одужали.
- 12 березня уряд запровадив карантин в Україні. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
- За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні передбачені штрафи від 17 до 51 тисячі гривень або ж до 3 років позбавлення волі на строк.
- Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.
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