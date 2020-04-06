Сподіваюсь, церкви не доведеться закривати повністю, – митрополит ПЦУ

Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко вважає, що ніхто не застрахований від коронавірусу. Все залежить, від суспільної свідомості і того, наскільки всі убезпечуєють себе та одне одного від можливості заразитись.

А ті обмеження, які зараз є в Україні, будуть чинними і у церкві. Про це він розповів в екслюзивному коментарі 24 каналу.

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За його словами, богослужіння проводитимуть онлайн. А віряни навіть більше, ніж в інший час, долучаються до спільної молитви.

Я сподіваюся, що церкви не доведеться закривати повністю, оскільки в них священники звершують богослужіння, ведуть онлайн-трансляції. До них можуть долучитися ті віряни, які перебувають на карантині чи вимушеній самоізоляції,

– зазначив митрополит Олександр.

Він також додав, що церква дотримується всіх норм карантину і санітарно-епідемічних вимог. А у храмах перебуває обмежена кількість вірян, є дезінфектори і постійна санітарна обробка предметів церковного вжитку.

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