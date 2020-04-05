Братія Києво-Печерської Лаври пройшли тестування на коронавірус

Братія Києво-Печерської Лаври, що входять до складу Української православної церкви Московського патріархату, провели лабораторне тестування на коронавірус. Разом з ними тест на COVID-19 здав і намісник митрополит Павло.

Як зазначили на сайті Києво-Печерської Лаври, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври пройшли тестування, щоб упередити спалах епідемії коронавірусу.

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Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає,

– мовиться у повідомленні.

Також у Києво-Печерській Лаврі додали, що відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях проводять обробку дезінфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

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