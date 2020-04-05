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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Братія Києво-Печерської Лаври пройшли тестування на коронавірус

      - Читать новость на русском
      Тестування на коронавірус / unsplash.com

      Братія Києво-Печерської Лаври, що входять до складу Української православної церкви Московського патріархату, провели лабораторне тестування на коронавірус. Разом з ними тест на COVID-19 здав і намісник митрополит Павло.

      Як зазначили на сайті Києво-Печерської Лаври, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври пройшли тестування, щоб упередити спалах епідемії коронавірусу.

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      Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

      Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає,
      – мовиться у повідомленні.

      Також у Києво-Печерській Лаврі додали, що відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях проводять обробку дезінфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.

      Коронавірус і церква: все, що потрібно знати

      • У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Зараз він у важкому стані в реанімації. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.
      • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
      • Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
      • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Президент України УПЦ МП Православна церква України Релігія
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