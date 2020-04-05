Братія Києво-Печерської Лаври пройшли тестування на коронавірус
Братія Києво-Печерської Лаври, що входять до складу Української православної церкви Московського патріархату, провели лабораторне тестування на коронавірус. Разом з ними тест на COVID-19 здав і намісник митрополит Павло.
Як зазначили на сайті Києво-Печерської Лаври, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври пройшли тестування, щоб упередити спалах епідемії коронавірусу.
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Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.
Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає,
– мовиться у повідомленні.
Також у Києво-Печерській Лаврі додали, що відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях проводять обробку дезінфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.
Коронавірус і церква: все, що потрібно знати
- У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Зараз він у важкому стані в реанімації. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков. Мовилось про безпеку святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення коронавірусу.
- Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
- Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
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