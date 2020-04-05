Братия Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавирус
Братия Киево-Печерской Лавры, входящие в состав Украинской православной церкви Московского патриархата, провели лабораторное тестирование на коронавирус. Вместе с ними тест на COVID-19 сдал и наместник митрополит Павел.
Как отметили на сайте Киево-Печерской Лавры, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры прошли тестирование, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса.
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Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
Результат обследования будет известен в ближайшее время. Пока жалоб на самочувствие у владыки нет,
– говорится в сообщении.
Также в Киево-Печерской Лавре добавили, что согласно санитарных требований во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.
Коронавирус и церковь: все, что нужно знать
- У священнослужителя с Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
- Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
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