Братия Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавирус

Братия Киево-Печерской Лавры, входящие в состав Украинской православной церкви Московского патриархата, провели лабораторное тестирование на коронавирус. Вместе с ними тест на COVID-19 сдал и наместник митрополит Павел.

Как отметили на сайте Киево-Печерской Лавры, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры прошли тестирование, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса.

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Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Результат обследования будет известен в ближайшее время. Пока жалоб на самочувствие у владыки нет,

– говорится в сообщении.

Также в Киево-Печерской Лавре добавили, что согласно санитарных требований во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

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