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      Братия Киево-Печерской Лавры прошли тестирование на коронавирус

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      Тестирование на коронавирус / unsplash.com

      Братия Киево-Печерской Лавры, входящие в состав Украинской православной церкви Московского патриархата, провели лабораторное тестирование на коронавирус. Вместе с ними тест на COVID-19 сдал и наместник митрополит Павел.

      Как отметили на сайте Киево-Печерской Лавры, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры прошли тестирование, чтобы предотвратить вспышку эпидемии коронавируса.

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      Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

      Результат обследования будет известен в ближайшее время. Пока жалоб на самочувствие у владыки нет,
      – говорится в сообщении.

      Также в Киево-Печерской Лавре добавили, что согласно санитарных требований во всех помещениях проводят обработку дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции.

      Коронавирус и церковь: все, что нужно знать

      • У священнослужителя с Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми.
      • Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
      • Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
      • Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Президент Украины УПЦ МП Православная церковь Украины Владимир Зеленский Религия Новости Украины
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