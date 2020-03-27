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      Хрест на здоров'ї: скільки випадків коронавірусу в Україні через релігійні обряди

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      Як церква спричинилася до поширення коронавірусу / Фото 24 каналу

      Кількість хворих на Covid-2019 в Україні невпинно росте. Тим часом багато хто в Україні занепоєний тим, що Великдень пройде в умовах суворого карантину. 24 канал зібрав інформацію щодо усіх наразі підтверджених випадків, до яких спричинилися масові богослужіння.

      Варто нагадати, що масові зібрання наразі дуже небезпечні, тому відвідування церкви не може бути винятком. І це промовисто доводять декілька випадків інфікування на Covid-2019 через релігійні обряди.

      Важливо Великдень вдома: Зеленський розповів, як українці святитимуть паску під час карантину

      Церква в Радомишлі і перша смерть від Covid-2019

      Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Україні 13 березня. Померла 71-річна жінка з Радомишля, що на Житомирщині, яка напередодні повернулася з Польщі. Вона контактувала з багатьма людьми, а 8 березня відвідувала місцеву церкву. Хоча перші симтоми хвороби у неї проявилися ще три дні до цього, тобто 5 березня. Жителі Радомишля, які теж були у цьому храмі, звернулися до лікарів з підозрілими симптомами. 

      Хоч наразі у Житомирській області підтверджено лише 2 випадки коронавірусу: у померлої жінки з Радомишля та у чоловіка з Житомира, який не контактував із першою хворою.

      Храм вирішили ретельно продезінфікувати, а людей із симптомами перетиримати 14 днів на суворому карантині. Він має, до речі, лише ось-ось завершитися. Первинні тести показали, що у шести вірян таки є Covid-2019. Наразі їх має перевірити центральна лабораторія. 

      Церква у Радомишлі
      Рятувальники у спецкостюмах продезінфікували усе в церкві, в яку ходила померла / Фото ДСНС

      Хворий священник на Тернопільщині

      У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Зараз він у важкому стані в реанімації. Після зараження і аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми: це хрестини, похорони та інші релігійні обряди. Саме із цим священником на похороні контактував перший померлий від коронавірусу в Україні чоловік. Мешканцю Ковалівки було 68 років, його не встигли врятувати лікарі.

      Жахливі подробиці Винесли в мішку, бо боялись заразитися: тіло померлого від коронавірусу недбало віддали родині

      Наразі в Тернопільській області 26 хворих. Більшість з інфікованих проживають у Монастирському районі, де заразились близько десятка медиків місцевої лікарні. Серед заражених також – 11-річна дитина.

      Аби зупинити поширення інфекції, в області закрили 6 сіл, на в'їздах і виїздах стоять блок-пости.

      Голів релігійних громад закликають уже від нині пояснювати парафіянам про важливість проведення цьогорічного Великодня без масових богослужінь. Про те, що передбачає план "Великдень онлайн" – читайте у матеріалі тут.

      Парафіяни церкви на Рівненщині

      У Рівненській області наразі 9 підтверджених випадків коронавірусу. Ще одна жінка померла, яка очікувала на результат тесту на Covid-2019. Тепер центральна лабораторія має підтвердити результат місцевої, що у неї був коронавірус. 

      Що важливо? Усі ці люди були парафіянами однієї церкви у селі Тинне. Саме тому головний санітарний лікар області Роман Сафонов припускає, що випадків зараження коронавірусом на Рівненщині буде набагато більше.

      Релігія і коронавірус в інших державах

      • Вперше в історії у Ватикані усі великодні богослужіння Папи Римського Франциска відбудуться без присутності вірян. Папа просто зачитає молитву онлайн.
      • У Вифлеємі, що в Палестині, через спалах коронавірусу закрили усі церкви, мечеті та навчальні заклади. 
      • Ще наприкінці лютого Саудівська Аравія вперше в історії закрила в'їзд іноземцям в Мекку і Медину – найбільші мусульманські святині. У березні відвідування цих священних місць заборонили зовсім і для всіх.
      • Білорусь не закриває кордонів і не впроваджує карантину. Там вирішили боротися з коронавірусом своєрідними методами. Священники прихопили святі мощі, ікони та з гелікоптера "очистили" Мінськ від зарази: столицю покропили свяченою водою.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Релігія Православна церква України
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