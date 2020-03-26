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      Ізраїль закриває святині для вірян через коронавірус

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      Через коронавірус Ізраїль закриває святині для вірян / ukrinform.ua

      Уряд Ізраїлю прийняв рішення закрити всі синагоги, мечеті та церкви. До жорсткіших обмежувальних заходів вдалися, щоб стримати поширення коронавірусу у країні.

      Про посилення карантину в Ізраїлі повідомляє офіс прем’єр-міністра країни, пише Xinhua.

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      Жителям заборонили відвідувати синагоги, мечеті та церкви,
      – йдеться в повідомленні.

      Дозволили молитись лише на вулиці. Однак водночас це можуть робити не більше, ніж 10 людей. Вони повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів один від одного.

      Що відомо про коронавірус в Ізраїлі

      • станом на 26 березня у країні зафіксували понад 2,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися;
      • жителям заборонили виходити з дому на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку;
      • влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно, а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту;
      • Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Ізраїля Релігія
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