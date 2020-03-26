Ізраїль закриває святині для вірян через коронавірус

Уряд Ізраїлю прийняв рішення закрити всі синагоги, мечеті та церкви. До жорсткіших обмежувальних заходів вдалися, щоб стримати поширення коронавірусу у країні.

Про посилення карантину в Ізраїлі повідомляє офіс прем’єр-міністра країни, пише Xinhua.

Читайте також В Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом

Жителям заборонили відвідувати синагоги, мечеті та церкви,

– йдеться в повідомленні.

Дозволили молитись лише на вулиці. Однак водночас це можуть робити не більше, ніж 10 людей. Вони повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів один від одного.

Що відомо про коронавірус в Ізраїлі

станом на 26 березня у країні зафіксували понад 2,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися;

коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися; жителям заборонили виходити з дому на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку;

на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку; влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно , а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту;

, а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту; Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу