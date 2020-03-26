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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Израиль закрывает святыни для верующих из-за коронавируса

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      Правительство Израиля приняло решение закрыть все синагоги, мечети и церкви. К жестким ограничительным мерам прибегли, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

      Про посилення карантину в Ізраїлі повідомляє офіс прем’єр-міністра країни, пише Xinhua.

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      Жителям заборонили відвідувати синагоги, мечеті та церкви,
      – йдеться в повідомленні.

      Дозволили молитись лише на вулиці. Однак водночас це можуть робити не більше, ніж 10 людей. Вони повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів один від одного.

      Що відомо про коронавірус в Ізраїлі

      • станом на 26 березня у країні зафіксували понад 2,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися;
      • жителям заборонили виходити з дому на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку;
      • влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно, а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту;
      • Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Израиля Религия
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