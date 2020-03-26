Израиль закрывает святыни для верующих из-за коронавируса

Правительство Израиля приняло решение закрыть все синагоги, мечети и церкви. К жестким ограничительным мерам прибегли, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.

Про посилення карантину в Ізраїлі повідомляє офіс прем’єр-міністра країни, пише Xinhua. Читайте також В Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом Жителям заборонили відвідувати синагоги, мечеті та церкви,

– йдеться в повідомленні. Дозволили молитись лише на вулиці. Однак водночас це можуть робити не більше, ніж 10 людей. Вони повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів один від одного. Що відомо про коронавірус в Ізраїлі станом на 26 березня у країні зафіксували понад 2,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися;

коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися; жителям заборонили виходити з дому на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку;

на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку; влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно , а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту;

, а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту; Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.

Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу