Израиль закрывает святыни для верующих из-за коронавируса
Правительство Израиля приняло решение закрыть все синагоги, мечети и церкви. К жестким ограничительным мерам прибегли, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране.
Про посилення карантину в Ізраїлі повідомляє офіс прем’єр-міністра країни, пише Xinhua.
Читайте також В Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом
Жителям заборонили відвідувати синагоги, мечеті та церкви,
– йдеться в повідомленні.
Дозволили молитись лише на вулиці. Однак водночас це можуть робити не більше, ніж 10 людей. Вони повинні перебувати на відстані щонайменше двох метрів один від одного.
Що відомо про коронавірус в Ізраїлі
- станом на 26 березня у країні зафіксували понад 2,3 тисячі випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 5 людей, ще 58 – вилікувалися;
- жителям заборонили виходити з дому на більше, ніж 100 метрів. Винятки – похід за продуктами чи в аптеку;
- влада дозволила перебувати в автомобілі лише двом людям одночасно, а також на чверть скоротила частоту руху громадського транспорту;
- Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии