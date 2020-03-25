В Израиле разработали мобильное приложение, которое определяет Covid-19 по голосу
Министерство обороны Израиля и стартап Vocalis Health создали мобильное приложение, которое будет выявлять симптомы коронавируса по голосу. Это возможно, ведь вирус SARS-CoV-2 поражает дыхательную систему человека и влияет на его голос.
Об этом рассказали на израильском портале Calcalist со ссылкой на министерство обороны страны.
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Голоса больных Covid-19 начнут отбирать уже на этой неделе: они нужны, чтобы специальное мобильное приложение, разработанное Vocalis Health при содействии минобороны Израиля, научилось помогать выявлять симптомы инфицирования коронавирусом.
Эти голоса проанализируют с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить уникальный "голосовой отпечаток". Коронавирус поражает дыхательную систему – поэтому его признаки можно определить по голосу и дыханию человека.
Каким образом будут использовать приложение
Приложение намерены использовать дистанционно для диагностики и мониторинга состояния человека. Таким образом, как надеются разработчики, можно будет облегчить для медиков выбор:
- Кого тестировать в первую очередь,
- Кто нуждается в немедленной госпитализации,
- Кому пока можно находиться дома, потому что симптомы – легкие.
Пока приложение недоступно в открытом доступе: его работу проверяют медики и пациенты, которые согласились принять участие в исследовании. Однако на сайте компании каждый желающий уже может прислать запись своего голоса.
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