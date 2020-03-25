В Израиле разработали мобильное приложение, которое определяет Covid-19 по голосу

Министерство обороны Израиля и стартап Vocalis Health создали мобильное приложение, которое будет выявлять симптомы коронавируса по голосу. Это возможно, ведь вирус SARS-CoV-2 поражает дыхательную систему человека и влияет на его голос.

Об этом рассказали на израильском портале Calcalist со ссылкой на министерство обороны страны.

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Как мобильное приложение сможет опознать инфицирование коронавирусом

Голоса больных Covid-19 начнут отбирать уже на этой неделе: они нужны, чтобы специальное мобильное приложение, разработанное Vocalis Health при содействии минобороны Израиля, научилось помогать выявлять симптомы инфицирования коронавирусом.

Эти голоса проанализируют с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить уникальный "голосовой отпечаток". Коронавирус поражает дыхательную систему – поэтому его признаки можно определить по голосу и дыханию человека.

Каким образом будут использовать приложение

Приложение намерены использовать дистанционно для диагностики и мониторинга состояния человека. Таким образом, как надеются разработчики, можно будет облегчить для медиков выбор:

Кого тестировать в первую очередь,

К то нуждается в немедленной госпитализации,

Кому пока можно находиться дома, потому что симптомы – легкие.

Пока приложение недоступно в открытом доступе: его работу проверяют медики и пациенты, которые согласились принять участие в исследовании. Однако на сайте компании каждый желающий уже может прислать запись своего голоса.

Какова ситуация с коронавирусом в Израиле? Всего по состоянию на вечер 24 марта в стране зафиксировали более 1600 случаев инфицирования коронавирусом, летальных – 3.



Премьер Нетаньяху еще с 12 марта приказал закрыть на карантин школы и университеты. С 20 марта израильтянам запрещено выходить на улицу, кроме как для покупки еды и лекарств.